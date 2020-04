Coronavirus: tutti negativi i giocatori della Sampdoria che avevano contratto il Covid-19

La Sampdoria informa che tutti i giocatori che avevano contratto il Coronavirus sono ora negativi. Il comunicato

Bella notizia in casa Sampdoria. Come riporta il sito ufficiale del club blucerchiato, tutti i giocatori che avevano contratto il Coronavirus sono ora negativi dopo il test del tampone. Terminato l’isolamento domiciliario per Gabbiadini, Ekdal, Depaoli, Bereszynsky, Thorsby, Barreto e La Gumina.

«L’U.C. Sampdoria comunica che, al termine dei test previsti per legge, tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus-COVID-19 sono risultati negativi».