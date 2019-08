Correa, sì al Milan: intesa dopo l’incontro con l’agente

Correa dice di sì al Milan. Il giocatore vuole solo i rossoneri. C’è già l’accordo con il club dopo l’incontro con dell’agente con la società

Oggi, a Milano, è arrivato l’agente di Correa. Il procuratore ha parlato con Boban e Massara per cercare un punto di incontro per l’arrivo del suo assistito: l’intesa è stata trovata e c’è già un accordo verbale.

Come spiega Sky Sport, il giocatore vuole solo il Milan. Infatti ha rifiutato il Monaco proprio per approdare in rossonero. Adesso il club milanese è a lavoro per ritrovare l’accordo con l’Atletico Madrid, con il quale aveva aperto i dialoghi qualche settimana fa.