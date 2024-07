Costa Rica-Paraguay: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Q2 Stadium l’incontro della Copa America Costa Rica-Paraguay: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Q2 Stadium di Austin va in scena la partita della Copa America tra Costa Rica-Paraguay, terzo turno del girone D. Le due squadre hanno rispettivamente 1 e 0 punti in classifica. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Costa Rica-Paraguay, le probabili formazioni

COSTA RICA (3-4-2-1): Sequeira; Mitchell, Vargas, Calvo; Quiros, Galo, Aguilera, Lassiter; Madrigal, Campbell; Zamora. CT: Alfaro.

PARAGUAY (4-3-3): Morinigo Acosta; Velazquez, Fabian Balbuena, Alderete, Espinoza; Bobadilla, Caballero, Villasanti; Almiron, Arce Barrios, Enciso. CT: Garnero.

Costa Rica-Paraguay, orario e dove vederla in tv

Costa Rica-Paraguay si gioca alle ore 3 di mercoledì 3 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.