Coutinho, dalla Spagna: il ritorno al Liverpool è sempre più probabile

Coutinho, indiscrezioni dalla Spagna danno sempre come più probabile il ritorno del fantasista brasiliano al Liverpool

Philippe Coutinho non ha reso al meglio al Barcellona: i tifosi lo fischiano spesso, e volentieri, e la situazione per il brasiliano in blaugrana si fa pesante. Coutinho starebbe meditando di lasciare la Spagna.

Secondo quanto riporta Marca, Coutinho sarebbe sempre più vicino ad un ritorno al Liverpool: Klopp lo accoglierebbe a braccia aperte, ed il brasiliano ritroverebbe la sua isola felice, dove è esploso.