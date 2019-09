Coutinho misterioso: «Futuro? Possono succedere tante cose»

Coutinho non si sbottona sul suo futuro: ecco le parole del fantasista brasiliano, passato in estate al Bayern Monaco

Philippe Coutinho sembra essere tornato quello del Liverpool, almeno nello spirito. Al Barcellona, il fantasista brasiliano, doveva far fronte all’enorme Lionel Messi. Ora al Bayern Monaco è una delle punte di diamante.

In un’intervista ad As, Coutinho non si sbottona sul suo futuro, ma lancia bei messaggi ai bavaresi: «Possono succedere tante cose nel calcio. Sono felice al Bayern e voglio fare una grande stagione».