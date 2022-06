Cragno al Monza, è fatta: sarà riscattato in caso di salvezza. Ecco il nuovo portiere dei brianzoli

È fatta per il trasferimento di Alessio Cragno al Monza. Dopo la retrocessione del Cagliari il portiere torna immediatamente in Serie A per vestire la maglia dei neopromossi brianzoli.

Il giocatore arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Lo riporta Sky Sport.