Cragno miglior portiere della Serie A 2018/2019: vince il premio Apport

Cragno è stato nominato come miglior portiere della Serie A 2018/2019: l’estremo difensore del Cagliari vince il premio Apport

Alessio Cragno è stato premiato come miglior portiere della Serie A 2018/2019, vincendo così il premio Apport. Non l’unico trionfo per il Cagliari, dato che Antonello Brambilla trionfa tra i preparatori dei portieri italiani, come si legge sul sito della società sarda.

Il premio viene consegnato dall’Apport, ovvero l’Associazione Italiana dei preparatori portieri che ogni hanno identifica e premia il miglior estremo difensore e il miglior preparatore. Nell’albo d’oro anche Buffon.