Cremonese, Alvini: «Radu out, gioca Carnesecchi»

Le parole di Massimiliano Alvini in conferenza stampa prima della sfida con lo Spezia: «Dovremo mettere in campo i nostri punti di forza»

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro lo Spezia. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «bisognerà andare là per fare la partita e mettere in campo i propri punti di forza. La squadra ha sempre avuto l’atteggiamento giusto, a volte i risultati sono mancati ma l’atteggiamento è sempre stato positivo eccezion fatta per la partita con la Lazio. Sarà fondamentale l’atteggiamento in un campo importante e contro un avversario che viene da due anni di Serie A e ha esperienza. Dovremo mettere in campo i nostri punti di forza».

INDISPONIBILI – «Radu, Chiriches ed Hendry. Sono tutti fuori per infortunio, continua il loro percorso di recupero. Radu si è fatto male dopo la partita col Napoli e ha un problema, vediamo di risolverlo quanto prima e non sarà facile. Giocherà Carnesecchi».

DESSERS – «Lui ha la fiducia di tutti noi, domenica ha fatto gol e in queste prime giornate ha avuto diverse possibilità, la squadra lo sta supportando per metterlo in condizione di finalizzare. Deve essere sereno perché ci fidiamo di lui e anche domani ,se sarà della gara, farà bene. Lì c’è anche Ciofani e sono contento di come stanno lavorando».