Cremonese, Ciofani: «Sconfitta? Lascia amaro in bocca, ma è il canovaccio dell’ultima stagione»

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato al termine della sconfitta rimediata contro il Monza. Le dichiarazioni

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato a DAZN.

PAROLE – «Sconfitta? Lascia amaro in bocca, ma è il canovaccio dell’ultima stagione. Siamo dispiaciuti, perché ce la stiamo giocando ma alla fine non otteniamo punti che sono quelli che contano. Quando le cose non vanno il mister viene preso come capro espiatorio, ma siamo tutti colpevoli perché in campo andiamo noi. Dobbiamo prendere il buono fatto in questa partita, ma non basta. Dobbiamo avere un’altra mentalità e un altro modo di interpretare le partite. Oggi abbiamo rivisto i fantasmi di Verona, poi per poco non abbiamo fatto 3 gol in mezz’ora. Dobbiamo crederci fino all’ultima giornata, anche se siamo ultimi a 7 punti».