Conferenza Alvini: «Grato alla Cremonese. Lavoro, giovani e empatia le mie idee»

Massimiliano Alvini, neo allenatore della Cremonese, si è presentato in conferenza stampa parlando della nuova stagione. Le sue dichiarazioni:

SALVEZZA – «Per raggiungere gli obiettivi bisogna portare avanti le nostre idee e porterò avanti anche quelle di Pecchia, perché ha fatto un capolavoro lo scorso anno. Lavoro, umiltà e sacrificio la base per questa stagione»

SERIE A – «Per me oggi è emozionante. Ho fatto un percorso lungo e fatto tanti sacrifici, avere questa opportunità mi fa riflettere in positivo. Ci arrivo con grandissima umiltà e in punta di piedi. Ho ricevuto tanti messaggi, soprattutto dai miei ex calciatori nei dilettanti»

CREMONESE – «Essere qui è gratificante. Ricordo la Cremonese di Vialli e Simoni. Ora la nostra idea è quella di portare avanti il progetto giovani»

PERUGIA – «Avevo una squadra forte e costruita bene. Alcuni di loro possono sicuramente giocare anche in A, ma ancora non ho parlato con i direttori».

TIFOSI – «Non voglio promettere nulla a loro, ma sicuramente andremo in campo con grinta e tanta voglia di metterci in gioco. Io voglio trasmettere empatia tra tutte le componenti. Voglio creare qualcosa di importante anche qui e per farlo serve l’alchimia giusta».