Cremonese, conferenza stampa Quagliata: «Con lo Spezia sarà una battaglia»

Giacomo Quagliata, esterno della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro lo Spezia. Di seguito riportiamo le sue parole.

IL CAMPIONATO – «Non abbiamo avuto partite che ci hanno permesso di esprimerci al meglio e dare valore al grande lavoro che svolgiamo durante la settimana. I risultati purtroppo non sono arrivati e questo ci rammarica profondamente, dobbiamo però proseguire su questa strada. Sono state prestazioni importanti le nostre ma i punti non sono arrivati. Rimaniamo comunque sereni anche perché dalla nostra abbiamo un tifo eccezionale alle spalle che ci supporta sia in casa sia in trasferta».

LO SPEZIA – «Con lo Spezia sarà una battaglia e credo fortemente che avremo un riscatto emotivo e scenderemo in campo fare la nostra partita e non certo per subirla. Il mio rapporto con Alvini? Ottimo, sono contento dello spazio che sto trovando e spero di migliorare sempre».

DIFFERENZE – «L’esperienza all’estero mi ha fatto crescere tantissimo anche sotto il profilo personale: essere tornato in Italia è un motivo di orgoglio e sono felice di essere in questo gruppo che, al di là delle tante nazionalità, è un gruppo fantastico».