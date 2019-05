La Cremonese punta la Serie A e per farlo si affida ancora a Rastelli: ecco come si muoverà sul mercato

La Cremonese ha mancato per un soffio il sogno play-off ma la società vota per la continuità. Il futuro del club ligure sarà ancora nelle mani di Massimo Rastelli per un secondo mandato promozione. L’obiettivo del salto in Serie A non cambia e l’allenatore sa che dovrà migliorare il rendimento dell’ultima stagione: «Ufficialmente siamo arrivati noni, cercheremo di migliorare il più possibile e sono sicuro che lo faremo».

La società cercherà di rinnovare il contratto a tre elementi fondamentali:Agazzi, Claiton e Croce (sempre nel segno della famosa continuità). Sul mercato, la Cremonese non vuole puntare per forza su un grosso nome, ma l’obiettivo è quello di «trovare il giusto mix tra giovani, qualità ed esperienza». Intanto l’obiettivo è annunciato: la prossima stagione non accetta il fallimento.