Cremonese Hellas Verona, amichevol antipasto di campionato il 30 luglio

Hellas Verona e la neo promossa Cremonese si affronteranno in una amichevole che ha il sapore di antipasto di campionato il 30 luglio

Amichevole dal gusto di antipasto alla Serie A annunciata dal Verona. I veneti sfideranno la neopromossa Cremonese sabato 30 luglio alle ore 18.30 allo stadio comunale Quercia di Rovereto.

Una gara importante per mettere subito minuti nelle gambe, ma anche per prendere le misure all’avversaria, soprattutto per la Cremonese, al suo ritorno nella massima serie.