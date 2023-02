Cremonese-Lecce, prove di riscatto

Cremonese e Lecce in campo nell’anticipo delle 15 di sabato per provare a riscattare le ultime prestazioni

Cremonese e Lecce in campo nell’anticipo delle 15 di sabato per provare a riscattare le ultime prestazioni. I grigiorossi cercano la salvezza sull’onda della Coppa Italia, i salentini per uscire dal vortice negativo. Di seguito le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Pickel, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore: Ballardini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.