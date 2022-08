Cremonese, Okereke: «Gol a San Siro non banale, lo dedico ai tifosi. I risultati arriveranno»

L’attaccante della Cremonese Okereke ha commentato la sconfitta di San Siro contro l’Inter

David Okereke, attaccante del Cremonese che ha segnato il gol della bandiera nella sconfitta per 3-1 contro l’Inter, in mixed zone ha commentato la prestazione dei grigiorossi.

GOL – «Non è il mio gol più bello, ma di sicuro segnare a San Siro non è mai banale. È un gol che voglio dedicare a tutti i tifosi, accorsi in numerosissimi per sostenerci, anche se preferisco in ogni caso i gol che portano punti. Spero che i tifosi non siano delusi, stiamo dando tutto e continueremo a lavorare: sono sicuro che i risultati arriveranno».