Crisi Roma, scatta l’ironia social dei tifosi giallorossi: «Dobbiamo salvarci, chiamate Davide Nicola!»

Crisi Roma, sui social scoppia l’ironia social dei tifosi giallorossi: «Dobbiamo salvarci, chiamate Davide Nicola!»

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, la Roma ha chiamato sulla sua panchina l’ex tecnico del Torino Ivan Juric, ma il popolo giallorosso non ha di certo apprezzato l’esonero di uno degli idoli della curva sud, a cui si aggiungono anche i risultati deludenti del neo tecnico, caduto anche ieri per 3-2 in casa dell’Hellas Verona.

Tra i profili social dei tifosi giallorossi, è apparso qualche commento ironico che chiedeva di portare in casa Roma l’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, per risollevare, come lui ha dimostrato di saper fare, un ambiente ferito: «Dobbiamo salvarci, chiamate Nicola». Davide Nicola, a scanso di equivoci, è però saldo sulla panchina rossoblù e non c’è alcun interesse da parte della Roma, solo ironia dunque dei tifosi.