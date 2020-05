Cristallizzazione classifica serie A, ipotesi algoritmo per il titolo: ecco quali sono i parametri che verranno utilizzati in caso di stop

C’è ancora un’altra ipotesi da poter mettere in campo in caso di nuova sospensione. Lo ha confermato Gravina: in caso di cristallizzazione della classifica il titolo verrà assegnato con un algoritmo.

L’ultima ipotesi – si legge – studiata dalla FIGC per stabilire in casi estremi la griglia playoff o la graduatoria definitiva: se ci dovesse essere un altro stop si procederà in questo modo.