Percassi sul mercato: «Cristante via. Ci piace Defrel»

Il presidente dell’Atalanta, Percassi, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato della Dea. Ecco le sue parole

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato del calciomercato della Dea a margine della Camminata Nerazzurra, manifestazione organizzata a Bergamo dal Club Amici dell’Atalanta. Il numero uno atalantino ha parlato in particolare della situazione legata a Bryan Cristante, corteggiato dalla Roma e destinato a lasciare l’Atalanta: «E’ probabile che vada via. Poi dovremo valutare alcuni calciatori che rientreranno dai prestiti come ad esempio Valzania e Pessina ma avremo tutta l’estate per valutarli attentamente e per prendere le giuste decisioni».

Non solo cessioni però. Barrow è seguito dalle big ma non lascerà l’Atalanta: «Non sta giocando le final four perché è impegnato con la Nazionale del Gambia e tra l’altro, mi risulta che abbia segnato anche il gol vittoria nell’ultima partita». Un commento anche sui possibili arrivi: «Defrel è uno dei giocatori che stiamo seguendo Fa parte dei 3-4 calciatori che stiamo valutando e seguendo per rinforzare la squadra tra tra difesa, centrocampo e attacco. Ma sappiamo che siamo ancora a giugno,quindi dovremo intervenire dove sarà maggiormente necessario. Non abbiamo fretta perché non possiamo sbagliare. In attacco poi abbiamo giocatori importanti come ad esempio Petagna e Barrow».