Cristante senza paura: «Arriveremo sicuramente tra le prime quattro»

Intervistato da Sky, Bryan Cristante fissa l’obiettivo stagionale: «Dobbiamo tornare in Europa»

«Arriveremo in Champions». Bella iniezione di fiducia da parte di Bryan Cristante a tutto l’ambiente giallorosso. Il centrocampista lo dice forte e chiaro: «L’obiettivo è entrare in Champions e abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Dobbiamo trovare solo la continuità giusta» dice a Sky.

Rimasto uno dei pochi reduci in mezzo al campo, visti i ko di De Rossi, Pellegrini e Coric, Cristante si appella alla sorte visti i tanti infortuni: «Penso che nelle stagioni ci sia quel pizzico di sfortuna che quando arriva capita tutto insieme. Giochiamo su tre competizioni e ci può stare». E allora, a Trigoria, ci si può consolare con l’esplosione di Zaniolo: «Sta dimostrando che diventerà un grande giocare, sta facendo molto bene, deve continuare su questa strada». Cristante prova a guidare la Roma fuori dalle torbide acque in cui è finita e riportarla nella zona europea.