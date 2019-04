Cristiano Ronaldo deluso dalla Juventus. Previsto un incontro con il presidente Agnelli per parlare del futuro

Le immagini raccontano di un Cristiano Ronaldo deluso al termine di Juventus–Ajax per la cocente eliminazione dei bianconeri contro i Lancieri. Il giocatore, secondo alcuni, riflette sul futuro ma Allegri ha provato a glissare: «Ha fatto una stagione straordinaria Ronaldo, si è messo a disposizione. Quello che è stato detto da Ronaldo, conferma che Ronaldo più Juventus non è Champions sicura». Dal Portogallo arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di CR7: secondo alcuni potrebbe andare via dalla Juventus ma appare difficile un divorzio tra il giocatore e la Juve in estate.

Secondo Record però elle prossime settimane il presidente Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo si incontreranno per parlare del futuro. Come detto, appare difficile immaginare una separazione. Il giocatore però vuole delle garanzie, vuole dei rinforzi, vuole una Juve alla sua altezza per lanciare l’assalto alla Champions League e il giocatore vorrebbe dare dei consigli e dei suggerimenti al club per aiutarlo a vincere la Champions League già nella prossima stagione, obiettivo della Juventus e anche dello stesso Ronaldo che ha lasciato il Real Madrid per tentare l’impresa con addosso la maglia della Vecchia Signora, una maglia che non vuole ancora svestire.