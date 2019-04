Cristiano Ronaldo e Bonucci: rischio prova tv dopo Juve-Ajax? – VIDEO

Possibile utilizzo della prova tv per Cristiano Ronaldo e Bonucci? I due potrebbero essere puniti dalla Uefa: le ultime

Rischio prova tv per Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci? Dal Portogallo hanno parlato di una possibile azione disciplinare da parte della UEFA, dopo l’entrata di Cristiano Ronaldo su Veltman a fine partita. Un’entrata di frustrazione, in pieno recupero, sanzionata dall’arbitro francese Clement Turpin con il cartellino giallo. Una sanzione che, secondo i portoghesi, potrebbe non bastare.

Difficile immaginare una squalifica per una o più giornate per l’intervento di CR7. A rischio, secondo i media stranieri, anche un altro giocatore della Juventus, Leonardo Bonucci. che ha colpito Veltman, sempre lui, con una manata o con un pugnetto, le immagini non chiariscono, nell’azione che ha portato poi al gol dell’1-0 di Cristiano Ronaldo: il difensore, come si evince dal video, sembra guardare e colpire il difensore dell’Ajax, sbilanciato in precedenza dal compagno di squadra Matthijs de Ligt. Sanzione anche per lui? Staremo a vedere.