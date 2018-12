Caso Mayorga: nuove accuse a Ronaldo dal Der Spiegel. Ecco lo scambio di mail con i legali

Nuove accuse dal Der Spiegel nei confronti di Cristiano Ronaldo sul caso Mayorga. Ecco le ultimissime novità

Novità sul caso Mayorga. Dopo quasi un mese di silenzio torna sulle prime pagine dei giornali il caso Mayorga, o caso stupro, chiamatelo come volete, che vede coinvolto Cristiano Ronaldo. E’ spuntato un questionario di 27 pagine su cui il Dipartimento della polizia di Las Vegas cercherà di fare luce sul caso Ronaldo-Mayorga. Secondo il Der Spiegel, il settimanale tedesco che per primo ha rivelato la storia sul presunto stupro del 13 giugno del 2009, Cristiano Ronaldo avrebbe fornito non una ma due diverse versioni ai suoi legali. La prima nel settembre del 2009. La prima versione appare dettagliata nell’evidenziare che la ragazza, Kathyrn Mayorga, avesse detto più volte no, fino a chiamare Ronaldo ‘idiota’. La seconda versione sarebbe arrivata tre mesi più tardi e la ricostruzione appare più sfumata.

Il Der Spiegel è in possesso delle mail inviate da Ronaldo ai suoi legali e nello scambio di mail c’è anche un passaggio in cui uno degli avvocati del giocatore, FranciscoCortez, chiedeva aiuto su come tradurre in inglese le frasi di Ronaldo «bola de cuspo» («saliva») e «toca-me ao bicho» («toccami il culo»). Ronaldo, a settembre, avrebbe scritto ai suoi legali: «Mi disse che non era giusto fare sesso visto che ci eravamo appena conosciuti. Ma comunque, afferrò il mio c...». A dicembre tutto questo divenne solo: «Prese il mio pene». Ronaldo, sempre a settembre, avrebbe scritto: «L’ho presa da un lato, sono entrato da dietro. Lei ha detto che non voleva, ma si è resa disponibile. E’ stata una cosa rude, forse lei si è procurata ferite mentre la prendevo, lei non voleva, continuava a dire no, non farlo, non sono come le altre. Mi sono scusato». A dicembre la versione è diventata: «Lei non si è lamentata, non ha urlato, non ha chiesto aiuto e niente. Non c’era lubrificante, ho usato la saliva». Alla domanda se la ragazza avesse alzato la voce o urlato, Ronaldo a settembre «Ha detto no diverse volte». A dicembre: «No». E se lei gli avesse detto qualcosa, nella deposizione di settembre Ronaldo risponde: « St…, mi hai costretta. Idiota. Non sono come le altre. E io ho detto: Mi dispiace». In quella di dicembre una sola parola: «No».