Cristiano Ronaldo, il Psg strizza l’occhio: l’ipotesi per il futuro

Il Psg strizza l’occhio a Cristiano Ronaldo con le parole del suo presidente: il futuro di CR7 però può essere ancora a Torino

Le parole di Al-Khelaifi a Ronaldo hanno fatto un po’ preoccupare i tifosi bianconeri, che hanno visto le dichiarazioni del presidente del Psg come un corteggiamento spietato. Gli elogi dell’imprenditore qatariota al portoghese, però, non sono necessariamente un indizio di mercato.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il futuro di CR7 però potrebbe essere in bianconero fino al 2022, scadenza naturale del suo contratto. Il portoghese, infatti, sta bene a Torino, dove si è ambientato e dove guadagna un ottimo stipendio: proprio per questo, potrebbe rimanere ancora in bianconero, nonostante corteggiamenti vari.