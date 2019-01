Cristiano Ronaldo instancabile, Epifania… in palestra! – VIDEO

Il video postato da Cristiano Ronaldo sui social è già virale: nel giorno dell’Epifania c’è tempo per allenarsi in quel di Torino

Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Dietro il segreto del successo di un campione non c’è solamente il talento ma duro lavoro e abnegazione, oltrepassare i propri limiti rimanendo sempre sul pezzo. Lo avevamo lasciato solamente pochi giorni fa, dopo il trionfo ai Globe Soccer Awards 2018 di Dubai, allenandosi anche di notte per una corretta nel deserto. Quest’oggi, invece, CR7 ha già fatto rientro a Torino e ha trascorso la mattina dell’Epifania… in palestra!

E’ lo stesso campione portoghese ad informare i propri followers e i tifosi juventini dell’avvenuto rientro a Torino. Cristiano Ronaldo ha postato un video attraverso i social network che lo ritrae in palestra assieme al figlio Cristiano Junior e alla compagna Georgina. La Juventus, così come il resto delle altre società di Serie A, è attualmente in vacanza per la sosta del campionato e tornerà ad allenarsi solamente martedì 8 gennaio alla Continassa. C’è da preparare i due appuntamenti prima dell’inizio del campionato, vale a dire l’impegno in Coppa Italia a Bologna di sabato 12 gennaio e poi in Arabia Saudita per la sfida in Supercoppa Italiana a Gedda contro il Milan del 16 gennaio.