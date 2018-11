Nessuno tiene testa al duo Cristiano Ronaldo-Pavoletti: sarà duello ad alta quota

Sfida nella sfida nel corso di Juventus-Cagliari. Sfida tra bomber colpitori di testa. Duello Cristiano Ronaldo-Pavoletti

Sfida ad alta quota in Juventus–Cagliari. I bianconeri guidano la classifica ma non stiamo parlando di punteggio o di classifica. La sfida ad alta quota è quella tra Cristiano Ronaldo e Pavoletti, due dei migliori colpito di testa europei. Dal 15 maggio 2015 ad oggi, CR7 e Pavoloso hanno realizzato la bellezza di 19 reti di testa: Ronaldo non ha ancora timbrato un gol di testa da quando è in Italia, Pavo è già a quota 5 (di cui 4 di testa). L’attaccante italiano è il miglior colpitole di testa d’Europa: negli ultimi 3 anni solo il portoghese…ha tenuto testa! Sfida nella sfida dunque in Juve-Cagliari: Cristiano Ronaldo-Pavoletti è un duello ad alta quota.

Alle loro spalle troviamo Giroud con 17 reti realizzate di testa, poi Romelu Lukaku del Manchester United con 16, Sandro Wagner a quota 15, Alvaro Morata e Mauro Icardi a 14. Pavo, come detto, ha già realizzato 4 gol di cabeza in questa annata: nessuno ha fatto meglio di lui. Il centravanti del Cagliari è primo nella classifica stagionale europea ed è a +1 da Calleri dell’Alaves e Mitrovic del Fulham, e a +2 da Gian Marco Ferrari del Sassuolo, Emiliano Sala del Nantes, Mauro Icardi dell’Inter, Harry Kane del Tottenham.