Cristiano Ronaldo punta a superare quota 1000 minuti in campionato dopo 11 giornate. Fino ad ora sempre presente in Serie A

Niente turnover per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese sta bene e non ha saltato nemmeno un minuto in questo campionato. Si pensava che il calciatore della Juventus potesse riposare a ridosso della Champions ma in questo inizio di stagione non ha saltato neppure un minuto in Serie A, scendendo in campo sempre dall’inizio per restare in campo fino alla fine, minuti di recupero compresi. La squalifica in Champions probabilmente ha favorito le scelte di Allegri ma, almeno per il momento, non sembra esserci turnover in vista per CR7.

Se l’attaccante dovesse scendere in campo dall’inizio questa sera contro il Cagliari (Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, lo ha annunciato nella formazione titolare, è l’unico degli attaccanti ad avere il posto assicurato) e se dovesse rimanere in campo fino alla fine, recuperi compresi, potrebbe superare quota 1000 minuti giocati in campionato in 11 gare. Cosa rara tra gli attaccanti. Bomber Piatek è stato sostituito solo per 5 minuti col Milan ed è uscito dalla classifica degli stakanovisti mentre Ciccio Caputo, bomber dell’Empoli, non ha mai lasciato il campo e ieri contro il Napoli ha toccato quota 1000 minuti in Serie A in questa stagione. Stasera potrebbe toccare a CR…1000!