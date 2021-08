Cristiano Ronaldo si presenta al mondo – 6 agosto 2003 – VIDEO

Il 6 agosto 2003 Cristiano Ronaldo disputava la partita contro il Manchester United che lo fa conoscere al mondo, stregando Ferguson

Quella del 6 agosto 2003 è una data che rimarrà significativa per la storia del calcio degli anni susseguenti. È il giorno in cui lo Sporting Lisbona di Cristiano Ronaldo affronta il Manchester United di Alex Ferguson. In campo, in televisione e sugli spalti si impiega pochissimo tempo a capire le straordinarie doti di quel ragazzo allora appena diciottenne.

Terminata la partita, Ferguson e i suoi ragazzi non hanno dubbi: quel giovane portoghese va assolutamente acquistato. Appena una settimana dopo i Red Devils sigleranno l’accordo con la società lusitana per portare Ronaldo in Inghilterra. Verrà pagato “appena” 12,24 milioni di sterline, diventando così il giovane più costoso nella storia del calcio inglese fino chiaramente a quel momento. Quel 6 agosto 2003 ha segnato per sempre tutta la storia del calcio.