Selfie in aereo dopo la tragedia di Sala: tutti contro Ronaldo – FOTO

Polemiche per il selfie postato sui social da Cristiano Ronaldo: l’attaccante della Juve sorridente in aereo proprio nel giorno della scomparsa del jet del collega Emiliano Sala

Una foto, una semplice foto, ha scatenato l’ira del web nei confronti di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ieri era a Madrid per chiudere il contenzioso con il fisco spagnolo (che gli è costato 23 mesi di carcere con la condizionale e 18,8 milioni di euro di multa): nel pomeriggio, al termine dell’udienza in tribunale, il portoghese in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez si è immediatamente imbarcato sul proprio jet privato per fare ritorno a Torino. Poco prima della partenza però CR7 ha voluto immortalarsi sorridente in un selfie all’interno del velivolo, provocando la reazioni di tantissimi utenti in rete, ma pure di alcuni media e commentatori sportivi.

Secondo molti la foto di Ronaldo in aereo è stata infatti una mancanza di tatto nei confronti dei famigliari di Emiliano Sala e di tutto il mondo del calcio in generale, sconvolto per la scomparsa del jet su cui viaggiava l’attaccante argentino, passato dal Nantes al Cardiff City, alla volta della capitale gallese. Insomma, CR7 avrebbe potuto risparmiarsi la foto, oltretutto sorridente e con tanto di emoticon dell’aereo nella discalia su Instagram e su Twitter, proprio nel giorno della purtroppo sempre più verosimile tragedia di Sala. Tra i più polemici, l’ex calciatore ed oggi opinionista inglese Gary Lineker, che ha twittato in riferimento alla foto del portoghese: «Non è il giorno giusto per questo tweet. Non lo è davvero».