Cristiano Ronaldo svela: «Sono il numero uno della storia grazie a Messi»

Cristiano Ronaldo si racconta e ringrazia l’avversario di mille battaglie: «Sono il numero uno della storia grazie a Messi»

Cristiano Ronaldo torna a raccontarsi, questa volta in una lunga intervista a ITV. E lo fa, in qualche modo, tendendo la mano ad uno storico rivale. «Per me sono il numero uno della storia, ma se per alcuni tifosi il numero uno è un altro e io sono il secondo non importa. Messi? Non siamo amici, ma abbiamo un buon rapporto. So che mi ha spinto ad essere un giocatore migliore e io ho spinto lui ad essere un giocatore migliore».

Poi un pensiero sulla rete in rovesciata proprio alla sua Juve in Champions League. «Ho provato a segnare un gol come quello per molti anni. Farlo contro Buffon, contro la Juventus e in Champions League è stato un bellissimo traguardo. Meglio del sesso con Georgina? No: se confrontato con la mia Geo, no!», ha scherzato.