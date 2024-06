Croazia-Italia: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Alla Red Bull Arena l’incontro degli Europei Croazia-Italia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Red Bull Arena di Lipsia va in scena la partita degli Europei tra Croazia-Italia, terzo turno del girone B. Le due squadre sono rispettivamente a 1 e 3 punti in classifica e si giocano la qualificazione agli ottavi di finale. Agli azzurri basterà non perdere per passare il turno. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Croazia-Italia, le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. Ct. Dalic.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cristante, Fagioli; Chiesa, Barella, El Shaarawy; Retegui. Ct. Spalletti.

Croazia-Italia: orario e dove vederla in tv

Croazia-Italia si gioca alle ore 21 di lunedì 24 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai (Rai 1) e su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play per tutti.