Crotone-Brescia: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie B 2018/2019

Crotone-Brescia, 6ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Crotone-Brescia è l’anticipo della 6a giornata del campionato cadetto. Le due squadre sono appaiate a quota 6 in classifica, col Crotone nono ed il Brescia ottavo. I padroni di casa guidata da mister Stroppa sono reduci da due sconfitte consecutive, entrambe patite per 2-1 contro Pescara e Verona, il collettivo di mister Corini invece viene da due risultati utili consecutivi, la vittoria casalinga col Palermo ed il pareggio di Carpi.

Crotone-Brescia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Crotone-Brescia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Crotone-Brescia: i precedenti del match

Perfettamente in pari il bilancio dei precedenti tra le due squadre. Sei le vittorie del Crotone, sei del Brescia e quattro pareggi.

Crotone-Brescia: l’arbitro del match

Arbitrerà Marinelli, 34enne della sezione di Tivoli. Questo fischietto estrae dal suo taschino una media compresa tra i 4 ed i 5 cartellini gialli a partita, non risulta invece severo allo stesso modo sui cartellini rossi.

Crotone-Brescia: probabili formazioni e pre-partita

3-5-2 per Giovanni Stroppa, che tra i pali piazza Festa con davanti Marchizza, Cuomo, Golemic. Centrocampo con Benali, Faraoni, Firenze, Rohden e Molina, tandem d’attacco composto da Budimir e Stoian. Mister Corini opta per un 4-3-1-2, in porta ci sarà Alfonso coadiuvato da Sabelli, Gastaldello, Romagnoli e Curcio. Centrocampo a rombo con Ndoj, Tonali e Dall’Oglio più Bisoli trequartista a supportare Donnarumma e Torregrossa.

CROTONE (3-5-2): Festa; Marchizza, Cuomo, Golemic; Benali, Faraoni, Firenze, Rohden, Molina; Budimir, Stoian. All.: Stroppa.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Ndoj, Tonali, Dall’Oglio; Bisoli; Donnarumma, Torregrossa. All.: Corini.

Crotone-Brescia Streaming: dove vederla in tv

Crotone-Brescia sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.