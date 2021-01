Crotone, Golemic: «Felice per il gol, ma avrei preferito fare punti»

Vladimir Golemic ha commentato la partita del Crotone contro la Roma

Vladimir Golemic, difensore del Crotone, ai microfoni del canale ufficiale del club rossoblù ha commentato la partita contro la Roma persa 3-1.

«È sempre bello segnare, anche se preferisco ovviamente non fare gol e prendere punti. Ora cerchiamo di migliorare, dobbiamo rimanere con le nostre idee di gioco e ci potremo togliere delle soddisfazioni. Le avversarie? Per noi non ci sono più big o squadra più deboli, in un modo o nell’altro dobbiamo fare punti, tutte le partite sono come una finale adesso per noi».