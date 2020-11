Crotone Lazio, Immobile segna e raggiunge Ronaldo in una speciale classifica

Ciro Immobile è andato subito in gol contro il Crotone al suo rientro in campo. Ecco la statistica che lo pone in vetta con CR7

Cristiano Ronaldo è in vetta a molte statistiche in questo 2020 strano ma con una certezza, ovvero i suoi gol. In Serie A intanto continua lo scontro al vertice con Ciro Immobile, capocannoniere dello scorso campionato.

Immobile, con il gol al Crotone, raggiunge quota 12 gol in trasferta nel 2020 e si mette in vetta a questa speciale classifica insieme a Cristiano Ronaldo.