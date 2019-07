Ct Bosnia rivela: «Dzeko mi parla sempre dell’Inter, ecco cosa mi ha detto Conte»

Il ct della Bosnia Prosinecki ha parlato del possibile arrivo all’Inter di Edin Dzeko: ecco le sue parole

Con molta probabilità il primo rinforzo in attacco per l’Inter sarà Edin Dzeko. La Roma sembra aver abbassato le pretese per far partire l’attaccante bosniaco e l’Inter è pronta a chiudere. In questo senso arrivano ulteriori conferme da parte del ct della Bosnia Prosinecki che ha parlato così dell’attaccante ai microfoni di PassioneInter

«Se abbiamo parlato di Inter? Sì, ne abbiamo parlato moltissime volte io e lui. Anche poco fa ne abbiamo parlato riguardo alla sua situazione e del suo passaggio all’Inter. Senza nulla togliere alla Roma, che è pure un grande club però sicuramente lui ora ha la possibilità di andare all’Inter dove potrà raggiungere obiettivi più grandi che nella capitale italiana. Ha ancora una buona età con davanti 2-3 anni da poter giocare a grandi livelli. Conte mi ha detto che uno degli attaccanti che vuole è lui e sicuramente avrà grande successo in nerazzurro. Parliamo spessissimo dell’Inter e della sua attuale situazione»