Cuadrado, orfano del 7, lancia il sondaggio: «Prendo la 10?»

Juan Cuadrado ha ceduto la maglia col 7 a Cristiano Ronaldo ed ora è chiamato a scegliere un nuovo numero

Quando un calciatore approda in un nuovo club, c’è sempre curiosità relativamente al numero di maglia che porterà sulle spalle. C’è chi sceglie il 9 o il 10, identificativi di un ruolo, ma anche chi, come fatto da Perin qualche giorno fa, punta su numeri che evochino giorni importanti. Cuadrado, fino alla passata stagione, era il numero 7 della Juventus, che gli si addiceva eccome per estro e ruolo. Dopo averlo ceduto a Cristiano Ronaldo, CR7 per eccellenza, ha indetto un sondaggio su Twitter per farsi aiutare dai suoi fan nella scelta del nuovo numero.

E’ possibile votare tra 16, 21, 49 e 10. Il 16 era il primo numero che ha avuto sulle spalle al suo arrivo alla Juventus, il 21 non l’ha mai indossato ma nel club bianconero ha un significato particolare, visto che l’ha indossato gente come Andrea Pirlo, Zinedine Zidane e Paulo Dybala. Proprio la Joya è stata taggata nel sondaggio indetto da Juan Guilherme Cuadrado: vuoi mai che decida di lasciargli la sua maglia numero 10? Si può votare anche il numero 49, probabilmente legato a qualche accadimento personale nella vita di Juan. E voi quale scegliereste?