Cuadrado, rinnovo sempre più vicino con la Juventus

Cuadrado certezza bianconera e ora il rinnovo è vicino

Juan Cuadrado ieri è stato uno dei protagonisti di giornata nell’esordio della Juventus in Champions. Una bella gara quella dei bianconeri che hanno portato a casa un pareggio per 2-2 contro l’Atletico Madrid. Una buona prestazione quella della squadra di Sarri che ieri come asso nella manica ha tirato fuori proprio quello di Cuadrado.

Come riporta la Gazzetta dello Sport ad oggi il rinnovo del colombiano sembra sempre più vicino. La Juve è casa sua e i bianconeri forse hanno riscoperto il loro gioiello.