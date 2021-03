Cudicini: «Con Conte non fila mai tutto liscio, però vinci»

Carlo Cudicini, ex portiere ed assistente di Antonio Conte al Chelsea, ha così parlato del proprio rapporto con l’allenatore nerazzurro:

Carlo Cudicini, ex portiere ed assistente di Antonio Conte al Chelsea, ha così parlato del proprio rapporto con l’allenatore nerazzurro: «Antonio Conte io ancora lo sogno dopo tre anni. E’ un martello che porta risultati, alla fine in qualsiasi modo tu raggiunga questi risultati significa che i suoi metodi sono giusti. Con Antonio il viaggio non è mai liscio ma è un allenatore che poi i risultati te li porta. Anche al Chelsea ci sono state polemiche durante i suoi anni ma che alla fine ha vinto un campionato ed una FA Cup. E’ una persona che da il 100% e che pretende altrettanto da tutti coloro che lavorano con lui».

SULL’INTERVENTO DI RONALDO SU CRAGNO – «Credo che l’ammonizione fosse giusta, era gioco pericoloso. L’ho rivisto in due-tre inquadrature diverse, lui non guarda Cragno ma solo il pallone. Non ci vedo cattiveria e malizia, secondo me è stato uno scontro brutto ma per fortuna non è successo niente di grave».