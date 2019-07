Curva Inter: «No all’Atalanta a San Siro». E arriva la minaccia – FOTO

La Curva dell’Inter si schiera contro la decisione di far giocare le partite di Champions dell’Atalanta a San Siro

Ci risiamo! Poteva mancare un’estate senza polemiche? L’ultima arriva da Milano, con i tifosi dell’Inter che si schierano contro l’idea di concedere San Siro all’Atalanta per le gara di Champions League.

Nel lungo comunicato su Facebook, il tifo organizzato interista dice no alla Dea e parte anche la minaccia: «Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie. Invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al Baretto in tutte le occasioni in cui veramente l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions».