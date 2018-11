Cutrone svela: «Potevo essere dell’Inter. Un onore giocare con Higuain. Quella sfida con Inzaghi…»

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato della sua avventura rossonera, di Higuain e di tanto altro

A tutto PatrickCutrone! L’attaccante del Milan ha parlato a DAZN raccontando i suoi inizi e parlando naturalmente anche tanto di attualità. Ecco le parole dell’attaccante rossonero: «Giocare insieme ad Higuain per me è un onore. In allenamento lo osservo, perché ogni volta capisco cose nuove. Io penso a migliorarmi sempre, voglio essere protagonista e lavorare con lui è importante. Gol? Spesso non riesco ad essere pienamente soddisfatto, non mi godo il momento. Quando segno penso sempre a cosa ho sbagliato e a cosa fare per migliorare, penso già avanti e magari penso anche alla prossima partita».

Prosegue Cutrone parlando dei suoi idoli e svelando un retroscena: «Idoli? Il mio idolo è Morata, mi piacciono le sue caratteristiche, poi ha velocità ed è cattivo sotto porta, è un giocatore che ammiro. A caso ho visto tutti i gol di Inzaghi, li guardavo anche da piccolo. Quando poi lo conobbi da allenatore della Primavera, mi diede subito consigli sui movimenti da fare. Una volta facemmo una sfida in area di rigore. Finì in pareggio. Inter? Feci un provino da piccolo, dopo arrivò il Milan e dissi subito di sì: giocare per la squadra del tuo cuore è ancora più bello. Nazionale? E’ un mio obiettivo ma sono tranquillo: se arriva la chiamata bene, altrimenti aiuterò l’Under 21 e continuerò a lavorare per farmi notare con la maglia del Milan».