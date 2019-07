Cutrone, prime parole agli Wolves: «Fantastico giocare in Premier»

Cutrone, ecco le prime parole agli Wolves: «Sono felice perché mi volevano veramente. Fantastico giocare in Premier»

Ecco le parole del nuovissimo acquisto del Wolverhampton, Patrick Cutrone, dopo il sofferto addio al Milan. Sul sito ufficiale degli Wolves si è espresso così: «Sono davvero felice di essere qui perché mi hanno voluto davvero. Sono felice e voglio dare tutto quello per la squadra. Il club mi ha voluto davvero e poter giocare in Premier League per i Wolves è fantastico».

«Non vedo l’ora di iniziare. Mi dovrò abituare all’inizio e non vedo l’ora di scendere in campo. Ai tifosi posso dire che sono felice di essere qui e che non vedo l’ora di giocare e sentire il loro sostegno».