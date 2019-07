Cutrone Wolverhampton, i tifosi non ci stanno: «Pochi 18 milioni»

Cutrone Wolverhampton, i tifosi del Milan sono contrari alla cessione: «Per 18 milioni potevamo anche tenercelo»

Patrick Cutrone è ad un passo dal vestire la maglia del Wolverhampton. Il giocatore ha fatto rientro in Italia dagli Usa per formalizzare l’accordo con gli inglesi e presto sarà un giocatore Wolves. I tifosi del Milan, però, non appoggiano la scelta della dirigenza.

La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni dei supporter: «Diciotto milioni? Allora potevamo tenercelo». E ancora: «Patrick non doveva essere toccato». Pensieri unanimi per i rossoneri, che saranno costretti a salutare il giovane.