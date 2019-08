Dalbert fa mea culpa: «Consapevole di non aver dato al massimo all’Inter»

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Dalbert Henrique, ha commentato con queste parole l’esperienza all’Inter

Dalbert si è presentato quest’oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo un breve passaggio sugli obiettivi che vuole conseguire in maglia viola, il brasiliano ritorna sulla sua esperienza nerazzurra.

INTER – «Sono consapevole di non aver reso al massimo all’Inter ma sono anche convinto di poter fare bene. Gli errori? Non voglio parlare molto della mia esperienza all’Inter, adesso sono concentrato solo sul nuovo progetto con la Fiorentina. Ora ho ricevuto una grande dimostrazione di fiducia da parte dell’allenatore, questo è un progetto che a me piace molto e lo stile di gioco ha avuto influenza nella mia scelta»