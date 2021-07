Dalbert: «Sono molto felice di essere qui. Nainggolan mi ha parlato bene del Cagliari»

Le prime parole di Dalbert da quando è un nuovo giocatore del Cagliari: ecco le dichiarazioni dell’esterno brasiliano

«Sono felice di essere qui e indossare la maglia del Cagliari. Mi hanno parlato bene della squadra e della città per questo ho detto di si. Sono un esterno più offensivo, mi piace attaccare posso contribuire alla squadra. L’obbiettivo primo è la salvezza, poi vediamo, non voglio dire di più, dobbiamo fare bene e una bella stagione. Radja mi ha parlato bene del cagliari, sono felice di trovare un brasiliano come Joao Pedro e sono contentissimo. Il mister mi ha lasciato libero di esprimermi per attaccare sempre, poi vediamo le cose da sistemare perchè voglio fare tanti assist e gol»