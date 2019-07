Dalla Cina, l’ex Chelsea Oscar vuole l’Italia: «Ho parlato con due club»

Dalla Cina, l’ex Chelsea Oscar vuole l’Italia: ecco i due club in cui il brasiliano vorrebbe giocare

Indiscrezioni a sorpresa giungono dal lontano Oriente: l’ex Chelsea Oscar avrebbe rivelato sul sito passioneinter.com che nel suo futuro potrebbero esserci due club di Milano. L’attuale giocatore dello Shangai SIPG avrebbe detto:

«Se qualcuno mi ha cercato? Sì, in queste settimane ho parlato con due club di Milano. Non posso entrare nei dettagli, però sì, una cosa posso dirla: voglio giocare in Italia».