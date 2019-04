La Juventus è pronta a piazzare un importante colpo in attacco. Nel mirino dei bianconeri c’è Julian Brandt del Bayer Leverkusen

Nuovo colpo tedesco per la Juventus? Dopo Khedira ed Emre Can, i bianconeri potrebbero piazzare un altro importante colpo in terra teutonica. Il club bianconero sarebbe sulle tracce di Julian Brandt, esterno d’attacco classe 1996 di proprietà del Bayer Leverkusen, nel giro della nazionale tedesca ormai da diverso tempo. Secondo quanto riferito da Sport Bild, la Juventus è pronta a pagare la clausola per assicurarsi uno dei migliori talenti tedeschi attualmente in circolazione.

La Juventus ha pronto un assegno da 25 milioni di euro per il giocatore tedesco, autore di 7 gol e di 14 assist in stagione. Esterno d’attacco di piede destro, abile a giocare a destra ma anche a sinistra e anche da trequartista, Julian Brandt potrebbe lasciare il Leverkusen grazie alla clausola di rescissione inserita nel suo contratto, una clausola che ammonta a soli 25 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2021. Paratici avrebbe già avviato i primi contatti con il padre-agente del giocatore e avrebbe pronto un ingaggio importante per il giocatore tedesco. La Juve anticipa la concorrenza? Sul giocatore ci sono anche Bayern Monaco e Liverpool ma attenzione alle mosse dei bianconeri.