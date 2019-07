Dalla Spagna: Bale in uscita, il Real lo offre anche all’Inter

Il Real Madrid avrebbe offerto Gareth Bale anche all’Inter ma non ci sarebbero i presupposti per chiudere l’accordo

Gareth Bale o Gareth ‘Sale‘ come è stato ribattezzato dai giornali spagnoli, è in vendita. Zidane lo ha scaricato e il Real Madrid cerca nuovi acquirenti. Le offerte cinesi sono importanti ma il giocatore potrebbe anche restare in Europa.

Secondo As, il Real ha provato a offrire il giocatore, con esito negativo, a Psg, Manchester United, Tottenham, Bayern Monaco e Inter. Anche i nerazzurri dunque nella lista ma al momento la destinazione più probabile per Bale è la Cina.