Dalla Spagna: il Real Madrid tenta il colpo Fabian Ruiz

Il Real Madrid pensa a Fabian Ruiz per il centrocampo. Contatti tra i due presidenti per il calciatore spagnolo

Fabian Ruiz ha disputato una buona stagione con la maglia del Napoli. Le sue prestazioni non sono passate inosservate a tal punto da finire nel mirino del Real Madrid.

A scriverlo è As, che parla di contatti tra tra Florentino Perez e il presidente del Napoli De Laurentiis per sondare la disponibilità del Napoli. Il club azzurro però non vorrebbe lasciar andare Ruiz: ADL potrebbe vacillare solo di fronte a una proposta da 70-80 milioni.