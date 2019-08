Dalla Spagna insistono: Inter su Rakitic, il Barça fissa il prezzo

L’Inter vuole mettere a segno un altro colpo a centrocampo e secondo fonti spagnolo tenterà l’affondo per Ivan Rakitic

Vidal ma non solo. Secondo i media spagnoli, in particolare Sport, l’Inter continua a insistere per Ivan Rakitic. Scontato dire che l’arrivo del croato escluderebbe quello del cileno.

Il quotidiano catalano spiega come Antonio Conte abbia chiesto espressamente l’arrivo di Rakitic, per un affare che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. Ma se il Barça da un lato è disposto a cedere il croato dall’altro lato non intende fare sconti e per Rakitic chiede almeno 50 milioni.