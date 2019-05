Dalla Spagna: l’Inter avrebbe in serbo un’offerta monstre per Neymar. Obiettivo: ridurre il divario dalla Juventus simboleggiata da Cristiano Ronaldo

L’Inter pronta ad un’operazione strabiliante di mercato per arrivare a competere ai massimi livelli. Come riporta il quotidiano spagnolo Don Balon, il club nerazzurro vuole crescere e sta gettando le basi per ridurre il gap con la Juventus di Cristiano Ronaldo. Come? Provando a portare Neymar in nerazzurro. L’attaccante brasiliano non è più sicuro del suo futuro al Paris Saint-Germai, club che al momento non esclude la sua cessione.

L’offerta dell’Inter, come riportato in Spagna, sarebbe di 200 milioni di euro e 40 milioni di stipendio, importo gigantesco per cercare di limare il divario con la Juve simboleggiata da Cristiano Ronaldo. Il club nerazzurro conta di ottenere un’alta percentuale di denaro dalla prevista cessione in estate di Mauro Icardi. Neymar, dal canto suo, potrebbe accettare l’offerta nerazzurra ad una condizione: chiedendo l’ingaggio di altri giocatori a lui vicini, perché non pare disposto a rischiare in in un progetto poco ambizioso. Condizione favorevole all’operazione è il gradimento del brasiliano verso la nostra Serie A. Un campionato che potrebbe presto vivere la fantastica sfida tra Ronaldo e Neymar.