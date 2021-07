Secondo ESPN, il Manchester United avrebbe messo nella lista delle cessioni ben 8 giocatori tra cui Diogo Dalot

Secondo quanto raccolto da ESPN, il Manchester United avrebbe messo nella lista delle cessioni ben 8 giocatori tra cui Diogo Dalot, sempre nelle mire del Milan per la prossima sessione di calciomercato.

Il laterale portoghese lascerà sicuramente i Red Devils in estate ma difficilmente in prestito, come chiesto dal Milan, ma per una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro.